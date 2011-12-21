Вінничани стали менше їздити потягами та... тролейбусами

У Вінницькій області за 11 місяців вантажоперевезення зросли на 23,6%, пасажироперевезення – скоротилися на 3,6%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницької області.

Зокрема, з початку року перевезено 15,4 млн. тонн вантажів, з них 11,65 млн. тонн перевезено залізничним транспортом і 3,7 млн. тонн – автомобільним. Обсяги перевезення залізничним транспортом збільшилися на 24,8%, автомобільним – на 19,9%. Вантажообіг за 11 місяців збільшився на 10,2%.

За звітний період транспортним комплексом Вінницької області було перевезено 223,679 млн. пасажирів, що на 3,6% менше, ніж за 11 місяців 2010 років. У тому числі перевезення залізничним транспортом скоротилися на 5,4% - до 28,4 млн. пасажирів, автомобільним – 1,6% - до 90,1 млн. пасажирів, тролейбусним – на 7,2% - до 54,9 млн. пасажирів, трамваями - на 2,1% - до 50,2 млн. пасажирів.

Пасажирообіг за 11 місяців, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 років збільшився на 1,1%.