Вінницькі плавці – кандидати до збірної країни

14:13, 21 грудня 2011
Вінниця
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Вперше за 6 років

Останнім часом юні вінницькі плавці досягли неабияких успіхів на всеукраїнській арені. У Євпаторії на чемпіонаті України з плавання серед дівчат 1998-1999 р.н та юнаків 1996-1997 р.н. вихованець МДЮСШ № 2 Максим Олексієнко посів друге місце на дистанції 200 метрів батерфляєм, а вихованка Палацу дітей і юнацтва (ПДЮ) Катерина Маєвська стала третьою на 100-метрівці цим же стилем. У Дніпродзержинську на чемпіонаті України серед юніорів 17-річний вихованець ПДЮ Віталій Картовий виборов друге місце на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Він же посів 5-е місце і на національному Кубку з плавання на дистанції 200 метрів брасом.

– Нещодавно було оприлюднено списки національної збірної з плавання, – повідомив тренер ПДЮ з плавання Сергій Коваль. – Згідно нього, Картовий є кандидатом до збірної України, а молодші за нього перспективні Маєвська та Олексієнко – у резерві.

За останні 6 років жодного вінницького плавця не було навіть у резерві збірної України. Але нині без необхідної фінансової підтримки ми можемо втратити зірок, що сходять. 

– Фінансування плавання з боку обласного спортуправління залишає бажати кращого, – звернув увагу Сергій Коваль. – Тому не дивно, що нині Олексієнко тренується у Київському училищі фізичної культури і спорту, а Маєвська – у аналогічному Броварському училищі. Поки що вони приносять очки виключно Вінниці. Але, якщо місцева влада не зверне увагу на них, ці плавці, зрозуміло, незабаром представлятимуть вже Київщину.

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