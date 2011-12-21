Ханукію запалять в Центральному парку

Завтра, 21 грудня, о 16.00 у центральному парку ім.Горького відбудеться святкування найбільшого єврейського свята — Хануки. За словами головного равіна міста Шауля Горовиця на Фонтанній площі буде запалено головну віницьку Ханукію (підсвічник із сьому свічками). На свято запрошуються всіх мешканців міста. Вінницькі євреї підготували для городян святковий концерт, виступ оркестру, а також пригощання.

“Це найбільше єврейське свято радості, це свято — СВІТЛА. Ми запрошуємо у ці радісні дні приєднатися до нас всіх” - зазначив пан Шауль.

Серед поважних гостей очікують колишнього мера Дмитра Дворкіса.