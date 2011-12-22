П'яний батько задушив двомісячного сина власним тілом

В одному з сіл Козятинського району батько ненароком уві сні задушив сина власним тілом.

Трагедія сталася 15 грудня. По телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від жінки про те, що у будинку, де мешкає її син зі своєю родиною, вона виявила мертвим двомісячного онука. Хлопчик без ознак життя лежав у ліжку, а поруч з ним спав його батько.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За висновком судово-медичного експерта, смерть хлопчика настала внаслідок механічної асфіксії.

Як стало відомо, напередодні трагедії 29-річний батько дитини повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння. Лягаючи у ліжко, чоловік не помітив, що там спав його двомісячний син, і ліг усім тілом на дитину. Мати дитини в цей час спала у сусідній кімнаті. Те, що сталося лихо, подружжя дізналося лише тоді, коли зранку до них прийшла бабуся хлопчика та почала будити батьків.

Родина у селі вважається неблагополучною через надмірну любов подружжя до спиртних напоїв. Крім загиблого хлопчика, у сім`ї виховується ще одна неповнолітня дитина.

Батько померлого немовля затриманий. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України «Вбивство через необережність», яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.