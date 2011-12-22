У Калинівській райлікарні — капремонт та реконструкція

В Калинівському районі тривають роботи з реконструкції центральної районної лікарні та оновлення матеріально-технічної бази лікувального закладу. Частина робіт виконується силами працівників лікарні, а левова частка – за бюджетні та благодійні кошти.

Як повідомило офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА, в поточному році на ці цілі з районного бюджету було виділено додатково до визначених за формульним розрахунком 4 млн. 591 тис.119 грн.

Крім того з ініціативи голови райдержадміністрації Поліщука В.К. та громадськості було створено благодійний фонд "Розвиток Калинівського району", кошти якого у даний час використовуються на капітальний ремонт реанімаційного, хірургічного, травматологічного відділень, поліклініки.

Зі слів керівника благодійного фонду "Розвиток Калинівського району" Володимира Дяченка на благодійний рахунок уже надійшло більше 400 тис.грн. Ведеться ретельний облік надходжень і витрат благодійних коштів.

У хірургічному корпусі, окрім утеплення фасаду, також укріплено будівлю, яка вже почала руйнуватися. Завершується ремонт адміністративного будинку Центру первинної медико-санітарної допомоги. У хірургічному відділенні облаштовуються палати, йде заміна сантехнічного обладнання. В поліклініці відремонтовано травматологічний кабінет, триває ремонт рентгенкабінету. Після капітального ремонту, заміни електропроводки, тут буде встановлено сучасний цифровий флюорограф, який уже закуплено.