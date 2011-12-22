Землю здали в оренду вдвічі дорожче від очікуваного

У Липовецькому районі уже втретє в цьому році відбувся аукціон з набуття права оренди на земельні ділянки державної власності. На продаж виставлено право оренди 10-ти земельних ділянок загальною площею 408,8 га в тому числі 5,8 га земель водного фонду.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Стартова ціна даних земельних ділянок становила 242,0 тис.грн. Право оренди продано на загальну суму 538,0 тис.грн. що на 296 тис.грн. більше від визначеної стартової ціни земельних ділянок.

Щорічний розмір орендної плати від продажу права оренди земельних ділянок буде становити 180,0 тис.грн.

Запровадження конкурентних способів продажу вільних земельних ділянок має безперечні переваги для місцевої громади, тому що успішно проведені земельні аукціони є ефективним засобом для суттєвого збільшення надходжень до місцевих бюджетів.