Виконком затвердив Муніципальний енергетичний план Вінниці

22 грудня на засіданні виконавчого комітету було затверджено середньостроковий документ щодо низки заходів, спрямованих на сталий енергетичний розвиток обласного центру. Муніципальний енергетичний план дозволить крок за кроком істотно підвищити якість надання послуг, знизити обсяги споживання газу та зменшити відсоток оплати за енергоресурси в структурі витрат міста.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року у Вінниці відбулась презентація Муніципального енергетичного плану(МЕП). Цей документ визначатиме енергетичну політику міста на 2012-2015 роки.

План розроблявся в рамках підписаної міською владою рік тому «Угоди мерів». Тоді Вінниця взяла на себе зобов’язання розробити стратегічний План дій щодо сталого енергетичного розвитку (SEAP) (до 2020 року). А презентований МЕП розкриває середньострокові цілі енергетичної політики міста, описує, як він фінансуватиметься та здійснюватиметься організаційно.

Зокрема, планується, що за чотири роки місто має зменшити енергоспоживання в бюджетній сфері на 20%, масово впроваджуватиме енергоефективні проекти в житловому секторі і забезпечить зменшення споживання природного газу теплоенергетиками на 10%. Це має суттєво підвищити енергетичну, соціально-економічну та екологічну безпеку міста.

Загальний обсяг фінансування, який розробники рекомендують виділити на реалізацію Муніципального енергетичного плану, передбачається в розмірі 190, 410 млн. гривень, причому 12, 8 млн. грн. – вже наступного року.

Кошти для реалізації МЕП планується залучити з кількох джерел: цільові кредити NEFCO для муніципалітетів, міжнародні кредити на проекти з енергоефективності, випуск муніципальних облігацій та доходи з бюджету розвитку міста. Додатково залучатимуться кошти з прибутків теплопостачальних підприємств та за рахунок співфінансування енергоощадних проектів мешканцями житлових будинків.