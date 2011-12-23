Обласна рада профінансує 48 абітурієнтів-медиків за власний кошт

Як відомо, Вінницька область є пілотним регіоном з реформування медицини. Про завершення першого етапу реформування медичної галузі говорив голова Вінницької ОДА Микола Джига на підсумковій прес-конференції 2011 року.

„У 133 закладах сільської медицини відповідно до санітарних вимог проведені ремонтні роботи щодо забезпечення централізованим водопостачанням, внутрішніми санвузлами та іншими зручностями. В 16 районних лікарнях проведено капітальні ремонти, а в 10 закладах роботи ще тривають”, - повідомив губернатор Вінниччини.

Відзначив Микола Джига Калинівську районну лікарню, яку назвав показовою для набуття досвіду в галузі реформування медичної галузі іншими районами.

У листопаді поточного року введено в експлуатацію новозбудований районний консультативно-діагностичний центр в місті Шаргород, який стане складовою майбутнього госпітального округу.

На завершальному етапі знаходиться будівництво сучасного хірургічного центру обласної лікарні імені Пирогова, відкриття його заплановано на 2012 рік і належатиме він до закладів охорони здоров’я третинного рівня. Враховуючи необхідність прискорення завершення будівельних робіт першого етапу та соціальну значимість об’єкта, обласна державна адміністрація звернулася з проханням до Міністерства фінансів України щодо додаткового фінансування з державного бюджету у 2011 році будівництва хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім.Пирогова у м.Вінниці на загальну суму 15 млн. грн.

Окремої уваги приділив голова ОДА кадровому питанню, адже залишається нагальна потреба лікарів на селі. Тому прийнято рішення, що облдержадміністрація спільно з місцевими органами влади з наступного року профінансує навчання 48 молодих спеціалістів за власний рахунок, які повернуться працювати в сільську місцевість. Також губернатор зазначив, що вирішується питання забезпечення цих молодих спеціалістів житлом.