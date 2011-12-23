Обласний "Фронт змін" проаналізував роботу своїх депутатів

Вінницька обласна організація партії “Фронт змін” обласну партійну конференцію присвятила підбиттю підсумків роботи депутатського корпусу усіх рівнів.

Як повідомив голова облорганізації “ФЗ” Сергій Кудлаєнко, головними напрямком діяльності Вінницької обласної організації ПП«Фронт Змін» у 20011 році стала безкоштовна юридична допомога дітям війни. В області працює 16 приймалень, де пенсіонери можуть отримати пораду кваліфікованого фахівця. Юристи безкоштовно допомогли оформити документи тисячам мешканців області.

Загалом, за допомогою „Фронту Змін” чотири тисячі громадян змогли отримати позитивні рішення судів. Загалом по допомогу звернулося 5 тисяч 663 людини. Окрім того, вінницькі фронтівці провели активну кампанію проти несправедливих норм Податкового кодексу.

- Я буду дуже вдячний, якщо громада почне вимагати подібні звіти і від депутатів з інших політичних сил, - наголосив голова обласного осередку ПП „Фронт Змін” Сергій Кудлаєнко. – Дуже сумно бачити, що людям в черговий раз наобіцяли „золоті гори” і просто забули про них до наступної виборчої кампанії.

Також партійці прозвітували про те, що цього року в організації з’явилося два крила – молодіжне та жіноче.

У партійному зібранні взяло участь близько трьохсот делегатів з усієї області.