Вінничанам призначили субсидій на 20.5 млн. гривень

У січні–листопаді 2011 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 65,2 тис. сімей, що становило 91,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 39,3 тис. сімей, у сільській місцевості – 25,9 тис. сімей . Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 8,6 тис., або в 1,2 рази.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-листопаді 2011 року, становила 7703,1 тис. грн., що на 1045,0 тис. грн. більше відповідного показника 2010 року, з неї у міських поселеннях – 5909,5 тис. грн., у сільській місцевості – 1793,6 тис. грн.

У січні–листопаді 2011 року 39,1 тис. сімей (93,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,5 тис. сімей, у сільській місцевості – 35,6 тис. сімей.

За січень-листопад 2011 року загальна сума субсидій готівкою, призначених сім'ям на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 23775,3 тис. грн. з неї у міських поселеннях – 2458,2 тис. грн., у сільській місцевості – 21317,1 тис. грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у листопаді 2011 року на одну сім'ю становив 602,0 грн. Найбільший розмір був у м. Жмеринці, м. Козятині та Гайсинському районі (1000,0 – 806,7 грн.), найменший – у Тростянецькому, Томашпільському та Липовецькому районах (314,3 – 432,9 грн. ).

За кількісним складом сім'ї, яким призначено субсидії такого виду, у листопаді 2011 року розподілялися наступним чином: з однієї особи – 95,6%, решта – двох-п’яти та більше осіб.

У січні-листопаді 2011 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 20404,5 тис., за відповідний період 2010 року – 19272,7 тис. грн.