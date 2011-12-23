Асоціація медиків взялася «Здійснити дитячу мрію»

Благодійна акція

Сьогодні, напередодні Нового року та Різдва Христового Вінницька Асоціація Медиків проводить доброчинну акцію «Здійсни дитячу мрію» для онкохворих дітей Вінниччини. Маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Вінницької обласної дитячої лікарні чекає привітання Діда Мороза та Снігурки, казкових героїв, Різдвяні колядки, подарунки та конкурс дитячого малюнку. В акції беруть участь лікарі Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні, студенти та співробітники Вінницького національного медичного, християнська молодь, небайдужі вінничани, а також Сергій Бартко, завідувач відділу образотворчого мистецтва Вінницького обласного художнього музею.

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