Студентський Парламент Вінниччини "закріплять" за депутатами

Вінницька обласна рада в своїх пенатах приймала І Сесію Студентського Парламенту Вінниччини. Цього року обрано 62 члени парламенту, другу каденцію поспіль очільником став Дмитро Слободянюк – студент Вінницького національного медичного університету, першим заступником - представник Вінницького державного педагогічного університету Євген Власик.

Студентський Парламент діючої каденції обирався у вищих та середньоспеціальних навчальних закладах області з 1 по 10 грудня.

- Ми сподіваємось на більш ефективну роботу, зробили висновки з попередніх прорахунків минулого року, - зазначає Дмитро Слободянюк. – Сподіваємося на покращення якості роботи профільних комітетів, зокрема – правового, соціально-гуманітарного, міжнародних відносин, соціального, навчально-педагогічного та культурно-масового.

Своїм досягненням у громадській роботі представники студентського парламенту вважають участь в благодійних акціях та волонтерській роботі. Для сприяння взаємній співпраці ще 15 вересня поточного року було укладено чотиристоронню угоду з представниками профспілок області, також благодійним Фондом „Подільська громада”.

Спільною ініціативою Студентського парламенту та голови обласної ради Сергія Татусяка стала пропозиція „закріплення” з наступного року молодих парламентарів помічниками депутатів обласної ради на громадських засадах, аби ті могли отримати відповідний досвід місцевого самоврядування.

Сьогодні голова Вінницької ОДА Микола Джига делегує переможця Регіонального етапу на Всеукраїнський конкурс «Кращий студент». Захід відбудеться о 15.00 у приміщенні Вінницької філармонії (ККЗ „Плеяда”)

