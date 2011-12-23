Дідуся рятували через вікно четвертого поверху

Нічна пригода попсувала здоров'я старенькому вінничанину, який і так страждав через пошкоджену ногу.

к повідомило УМНС у Вінницькій області, 80-річний вінничанин зламав ногу і не міг самостійно відкрити двері, аби йому могли надати допомогу.

Врятували дідуся співробітники МНС, які за допомогою висувної драбини дісталися четвертого поверху, де він мешкав, зайшли у квартиру через вікно і відкрили вхідні двері.

Наразі чоловік отримав медичну допомогу і почувається краще .