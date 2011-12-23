Дідуся рятували через вікно четвертого поверху
11:08, 23 грудня 2011Вінниця
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Не міг відчинити двері
Нічна пригода попсувала здоров'я старенькому вінничанину, який і так страждав через пошкоджену ногу.
к повідомило УМНС у Вінницькій області, 80-річний вінничанин зламав ногу і не міг самостійно відкрити двері, аби йому могли надати допомогу.
Врятували дідуся співробітники МНС, які за допомогою висувної драбини дісталися четвертого поверху, де він мешкав, зайшли у квартиру через вікно і відкрили вхідні двері.
Наразі чоловік отримав медичну допомогу і почувається краще .
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