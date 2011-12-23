Дідуся рятували через вікно четвертого поверху

11:08, 23 грудня 2011
Вінниця
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Не міг відчинити двері

Нічна пригода попсувала здоров'я  старенькому вінничанину, який і так страждав через пошкоджену ногу.

к повідомило УМНС у Вінницькій області, 80-річний  вінничанин зламав ногу і не міг самостійно відкрити двері, аби йому могли надати допомогу.

Врятували дідуся співробітники МНС, які за допомогою висувної драбини дісталися четвертого поверху, де він мешкав, зайшли у квартиру через вікно і відкрили вхідні двері.
Наразі чоловік отримав медичну допомогу і почувається краще .

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