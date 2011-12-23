Вінничан хотіли нагодувати тонною простроченої риби

На одному з ринків міста Вінниці у приватного підприємця працівники ветеринарної міліції виявили та вилучили солену хамсу у кількості 1 тонна без ветеринарних документів та будь-якого маркування.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Коли підприємець розвантажував рибну продукцію зі свого мікроавтобусу, до нього підійшли міліціонери та попросили надати відповідні документи, які засвідчують її походження та якість. Як з’ясувалося, у чоловіка на дану рибопродукцію не виявилося жодних документів. У салоні автомобіля працівники ветміліції виявили 100 відер продукції вагою по 10 кг кожне. Зі слів підприємця, рибу він привіз з Керчі для реалізації на ринку міста Вінниці.

Згідно до ст. 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та ст. 6 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» виявлену рибну продукцію було вилучено з обігу та утилізовано на Тульчинському ветеринарно-санітарному заводі.

Власника даної продукції притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог».