Свиноненависник підпалив ферму

На тлі людської заздрості свині, яким приписують всі негативні людські якості, таки невинні.

Проте людці, котрим не вгодили власники тваринницького комплексу у Горбанівці Вінницького району, вирішили вилити злість саме на кабанчиків.

Як повідомляє УМНС у Вінницькій області, вчорашнього ранку через підпал майнового комплексу пожежею знищено шиферну покрівлю, 10 вікон, облицювання стіл та 200 кілограмів соломи. Загинуло три свині. 107 тварин вдалося врятувати.

Збитки від пожежі перевищили 140 тис. гривень.