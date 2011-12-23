Ольгопільских петеушників незаконно позбавили стипендій

Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 344 тис. грн, виявили фахівці КРУ у Вінницькій області під час ревізії в професійно-технічному училищі ? 35 с. Ольгопіль.

Про це повідомила прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Так, протягом квітня 2009 – жовтня 2011 рр. 183 учні навчального закладу були позбавлені академічних стипендій на загальну суму більш як 238 тис. грн, незважаючи на те, що зазначені виплати їм гарантовані на законодавчому рівні.

Разом з тим, до училища зараховувалися учні у кількості, що перевищувала обсяг державного замовлення: в 2009 році на 7 особи, у 2010 – на одну, однак навчання їх, всупереч законодавства, здійснювалося на безоплатній основі, внаслідок чого навчальний заклад недоотримав майже 96 тис. грн.

Окрім того, під час ревізії виявлені випадки виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років у розмірах, нижчих, ніж це передбачено законодавством, безоплатного надання навчальним закладом послуг водопостачання дільничній лікарні, незаконного списання та нестачі продуктів харчування тощо – усього на загальну суму більш як 10 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства, на двох посадових осіб училища складено протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи.