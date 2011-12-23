Вінниччина наварила п'яту частину загальноукраїнського цукру

За січень–листопад у Вінницькій області вироблено 407,2 тис.тонн цукру білого кристалічного (19,2% від загальнодержавного виробництва), що на 40 відсотків більше відповідного періоду минулого року. За звітними даними всі підприємства перевищили рівень січня–листопада 2010 року, а на шести підприємствах виробництво зросло в 1,5–2,6 рази.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

11 підприємств частково переробляли цукрові буряки на давальницьких умовах. З них на 7 заводах обсяги виробництва цукру з сировини замовника складали від 27 до 62%, на 4 підприємствах – в межах 5–20%. Цукрозаводами було вироблено 71,1 тис.тонн цукру з давальницької сировини, що складає 17,5% загальнообласного виробництва.

На складах виробників станом на 1 грудня 2011 року залишки цукру становили 176,5 тис.тонн (43,3% від виробленого).

В поточному році сезон цукроваріння в області розпочався в кінці серпня. Переробкою цукрових буряків займалось 14 цукрових заводів, які розташовані в 11 районах. Найпотужнішими в цій галузі є ЗАТ «Продовольча компанія «Поділля», ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» та ТОВ «Хмільницьке». На них припадає половина обласного випуску цукру.