Закид опозиції: голова облради не виходить на мітинги до людей

11:45, 23 грудня 2011
Вінниця
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В обговоренні виступу голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка щодо діяльності з листопада 2010 року по грудень 2011 лідерка опозиційної фракції „ВО „Батьківщина” Людмила Щербаківська зробила зауваження голові обласної ради, що він не виходить на мітинги до людей і його не цікавить відкритий діалог з тими людьми, які виступають проти антисоціального режиму влади.

- Я готовий зустрічатись з людьми і відкритий до конструктивного діалогу, - зазначив Сергій Татусяк. – Проте прошу опозицію висловлювати свої зауваження у відкритому форматі, зокрема в форматі круглих столів та робочих зустрічей.

Також, відповідаючи на запитання голови фракції „ВО „Батьківщина” у Вінницькій обласній раді Людмили Щербаківської щодо бюджетних витрат на міжнародні робочі поїздки за кордон, голова ради зазначив, що державних коштів не використовує.

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