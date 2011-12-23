Наталя Гетце обіцяє різдвяні подарунки обдарованим діткам

З середини грудня 2011 року до 7 січня 2012 року під патронатом депутата обласної Ради Наталії Гетце в рамках програми підтримки обдарованих людей «Майбутнє України» у Вінниці проходить конкурс дитячої творчості «Я заслуговую подарунок на Різдво, тому що… ». До участі у ньому запрошуються активні та обдаровані діти віком від 6 до 12 років.

Згідно з умовами конкурсу, згідно із заданою тематикою, діти розміщають свої малюнки, вірші або твори (що відповідають критеріям конкурсу) на сайті http://www.ngettse.com.ua. Щодня кожен бажаючий може віддати свій голос за улюблену роботу, тим самим приблизити її до перемоги. За підсумками голосування буде визначено переможців у кожній з категорій.

Всі учасники конкурсу будуть нагороджені пам’ятними дипломами та заохочувальними подарунками, а переможці отримають різдвяні суперпризи.

– Новий рік – це те унікальне свято, коли ми не боїмося мріяти, загадувати бажання, і тому вони здійснюються. Отож, я загадую бажання, щоб диво прийшло у кожен дім, щоб у кожен дім прийшло щастя, радість, тепло. А усіх маленьких вінничан запрошую взяти участь у нашому новорічному конкурсі, – сказала Наталія Гетце.