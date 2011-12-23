Опозиція вимагала у влади припинення знущань над народом

Анонсований на сьогодні мітинг Комітету опору диктатурі зібрав близько 250 представників “Батьківщини”, “Свободи”, ПРП та КУНу. “Фронт змін” засвітився під кінець мітингу. Прапори партії замайоріли майже за пів-години після того, як голова облорганізації “Батьківщини” Людмила Щербаківська на всю площу прокоментувала відсутність на зібранні соратників по опозиції.

Мітингувальники зібралися з вимогою припинити знущання над народом під стінами будівлі облради, куди потроху підтягувались депутати на чергову сесію. Промовці згадали владі усе: і тюремні університети Тимошенко та Луценка, і маніпуляції з пільгами чорнобильцям та афганцям і навіть чіпи на наоворічні ялинки, котрі за версією опозиціонерів не що інше, як споссіб заробітку олігархів на українцях.

Людмила Щербаківська пообіцяла оприлюднити звернення учасників мітингу на сесії, а також закликала однодумців подбати, аби наступні парламентські вибори, на яких опозиція обіцяє подбати про узгоджених кандидатів-мажоритарників, стали поворотними. Тобто, необідно домогтися, а би нинішня опозиція мала у ВР більшість, а тоді можна сподіватися й нак європейське майбутнє України та нормальне життя.