Вінничани документують право власності на землю

Протягом 11 місяців 2011 року спеціалістами Головного управління Держкомзему у Вінницькій області зареєстровано та видано фізичним та юридичним особам 36626 державних актів на право власності на земельну ділянку, - йдеться в офіційному повідомленні установи.

Також видано 226 державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, 51038 договорів оренди землі, проставлено 2712 відміток, що свідчать про перехід права власності.

Окрім того, отримали 12340 витягів з Поземельної книги.