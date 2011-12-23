У неділю транспорт на Соборній поступиться новорічному карнавалу

25 грудня 2011 року о 18-00 відбудеться карнавальна хода по вул. Соборній від перехрестя вулиць Соборна - Інтернаціональна до перехрестя вулиць Соборна - Хлібна (ЗОШ № 2).

У зв'язку з проведенням даного заходу з 17-00 до 19-30 буде перекрито рух транспорту по вул. Соборній від перехрестя вулиць Соборна - Інтернаціональна до перехрестя вулиць Соборна - Хлібна (ЗОШ ?2), - повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької міської ради.

Рух транспорту загального користування та приватного автотранспорту буде організовано в об'їзд по вул. Першотравневій, та по вул. Гоголя, Червоних Партизан, Свердлова.

Перевезення пасажирів трамваями 1, 4 і 6 маршрутів буде здійснюватись по 2 та 5 маршрутах.

Перевезення пасажирів тролейбусами з 17:00 до початку карнавальної ходи буде здійснюватись через вул. Театральну, Чорновола, Київську.

З початком карнавальної ходи перевезення пасажирів тролейбусами зі сторони Вишеньки, вул. Свердлова, Аграрного університету буде здійснюватись до пл. Гагаріна, а зі сторони вул. Чехова, Залізничного вокзалу, Меморіалу Визволення по вул. Київська, Чорновола до пл. Радянська.