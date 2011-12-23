Вінницьку ялинку прикрашають іграшки, зроблені руками городян

В Україні відновлюється давно забута і гарна традіция: прикрашання міських новорічних ялинок іграшками у стилі „Хенд-мейд”. Вінниця стала одним із перших міст України, мешканці якої зраділи відновленню старовинної традиції та охоче її підтримали.

На початку грудня було оголошено конкурс серед вінничан про те, що вони матимуть змогу зробити новорічну іграшку своїми руками. Власні поробки усі бажаючі мали змогу принести в Центр підліткових клубів за місцем проживання „Універ” до 23 грудня.

Активно долучилися до акції школи, училища, вищі навчальні заклади та підприємства нашого міста. Організовано взяли участь також гуртки – фольклорний гурток, клуб „Романтик” і навіть вінницький „Яхт-клуб”.

Особливістю іграшок, які зроблені власними руками, є також їхня особлива енергетика, адже кожен творить щось індивідуальне та неповторне, вкладаючи свої уміння, навички та душу.

Від сьогодні усі бажаючі мали змогу передати свої іграшки центральній ялинці міста, які стали для неї своєрідними оберегами протягом усіх новорічних свят. Помилуватися цією красою у парту ім.Горького відтепер зможе кожен бажаючий городянин.