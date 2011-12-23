Регіони виключили Яремчука з фракції

Таку заяву фракції Партії Регіонів оприлюднив голова обласної ради Сергій Татусяк перед закриттям сесії. Керівник фракції Партії Регіонів в обласній раді Тетяна Антонець відмовилась коментувати дане питання, зазначивши, що воно виключно внутрішньофракційне. Також вона наголосила, що „про виключення депутата Яремчука слід запитувати у депутата Яремчука”.

Коментуючи даний факт, Сергій Татусяк, який також є членом фракції Партії Регіонів, заявив, що „попередньо неодноразово була принципова розмова з цим депутатом, але він не дослухався до порад. Ті публікації в пресі, які були відкритими, не мали аргументів. Ми вважаємо, що депутат від Партії Регіонів має бути взірцем, а не навпаки”.

Невідомо, що конкретно мав на увазі Сергій Татусяк, але напередодні ЗМІ „рясніли” заявами в.о. голови ВАТ „Вінницягаз” Ігоря Марчака, що Юрій Яремчук значиться у списках боржників, і його борг за газ становить 6800 гривень.

До того ж, на попередній сесії Вінницької обласної ради заяву щодо утисків опозиційного лідера Юлії Тимошенко підтримав лише один „регіонал”. Чи не Юрій Яремчук?

Довідка УНІАН. Яремчук Юрій Яковлевич обраний депутатом Вінницької облради на виборах 31 жовтня 2010 року за одномандатним мажоритарним виборчим округом №29 в Оратівському районі.

