Гройсман хоче перетворити Вінницю на смарт-сіті

Міська влада хоче перетворити Вінницю на смарт-сіті, або (українською) — розумне місто.

Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман.

Йдеться про впровадження ІТ-технологій для створення сучасної системи управління містом.

Вже кілька років всі структурні підрозділи міської ради працюють із внутрішнім порталом, який постійно вдосконалюється.

Відділ “Цілодобова варта” вже теж працює в єдиній базі з усіма підприємствами — надавачами послуг.

Крім того, у на офіційному сайті міськради запроваджено електронну карту звернень громадян.

Мерія перейшла на електронний документообіг, а надалі цю новацію планують поширити на всі комунальні підприємства міста.