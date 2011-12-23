Гройсман хоче перетворити Вінницю на смарт-сіті
17:12, 23 грудня 2011Вінниця
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Впроваджує ІТ
Міська влада хоче перетворити Вінницю на смарт-сіті, або (українською) — розумне місто.
Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман.
Йдеться про впровадження ІТ-технологій для створення сучасної системи управління містом.
Вже кілька років всі структурні підрозділи міської ради працюють із внутрішнім порталом, який постійно вдосконалюється.
Відділ “Цілодобова варта” вже теж працює в єдиній базі з усіма підприємствами — надавачами послуг.
Крім того, у на офіційному сайті міськради запроваджено електронну карту звернень громадян.
Мерія перейшла на електронний документообіг, а надалі цю новацію планують поширити на всі комунальні підприємства міста.
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