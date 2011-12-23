Проект реконструкції парку Дружби народів розроблять чехи

Вінницька мерія 2012 року продовжить реалізацію стратегії створення комфортного та безпечного міста.

Як повідомив директор Департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максим Мартинюк, наступними об'єктами масштабної реконструкції та благоустрою стануть проспект Космонавтів та вул. 50-річчя Перемоги.

Планується також початок реконструкції Вишенського озера та оновлення прилеглої до нього зони відпочинку.

Одночасно з цим відбуватиметься розробка проектної документації з реконструкції парку Дружби народів. За виконання цього проекту взялися чеські архітектори за участі Броніслава Плачека, який в рамках міжнародного семінару зі стратегічного планування, що проходив у Вінниці, виступив з ініціативою виготовити проект безкоштовно.

Відтак , проектну технічну документацію місто отримає в подарунок.