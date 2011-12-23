Гройсман роздав вундеркіндам стипендії

За сталою традицією обдарована молодь Вінниці отримує стипендію від Вінницької міської ради та її виконавчого комітету. 22 грудня за підсумками І навчального семестру 2011-2012 навчального року у театрі імені Садовського більше трьох сотень юних вундеркіндів отримали грошову винагороду за свої успіхи у навчанні, перемоги у спортивних турнірах та творчих конкурсах.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Щомісяця кращі учні Вінницьких загальноосвітніх, спортивних та спеціалізованих мистецьких шкіл, а також студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, які здобули призові місця у всеукраїнських та альтернативних олімпіадах різних рівнів, отримують стипендії міськради. Цього року такими стипендіями відзначено 332 учні та студенти вінницьких вишів. Зокрема 247 школярів, 27 вихованців мистецьких закладів та клубних формувань, 16 спортсменів та 42 студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Серед стипендіатів Вінницької міської ради є чимало учнів, які стали переможцями міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад з різних навчальних предметів. Лише минулого навчального року у міському етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад взяли участь 3178 учнів 6-11 класів, з них майже тисячу школярів стали переможцями та призерами. Близько трьох сотень вінницьких учнів посіли призові місця в обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Юні розумники вибороли 58 перших, 93 других та 130 третіх місць.

Вітаючи молодь, міський голова Володимир Гройсман зазначив, що місто пишається такими талановитими учнями та студентами, які гідно представляють Вінницю як в Україні, так і за її межами. «Ми завжди говоримо, що діти – це не лише наше майбутнє, а й наше сьогодення. Приємно, що наше сьогодення міської еліти знаходиться у цій залі, - говорить очільник Вінниці. - Я щиро вдячний вашим батькам і вашим вчителям за те, що в кожного з вас вони вкладають частинку себе і створюють умови для вашого всебічного розвитку, для ваших перемог і відкриття ваших талантів. Хочу кожному з вас побажати бути успішними, досягати нових перемог і тих вершин, про які ви мрієте».