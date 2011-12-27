Проконтролювати перевіряльників тепер може кожний

Упродовж двох місяців працівники департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради працювали над створенням незалежного сайту для перевірок контролюючих служб підприємств різної форми власності.

За дорученням міського голови Володимира Гройсмана, цей сайт мав розпочати свою роботу до кінця поточного року. На черговому засіданні Ради підприємців було презентовано сайт, який дозволить бізнесменам захистити свої права під час перевірок органами контролю.

Про це повідомив департамент Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цього тижня сайт перевірок органами контролю, який є першим в Україні незалежним сайтом для висвітлення ходу перевірок суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, було представлено широкому загалу. Відтепер на сайті кожен підприємець зможе розмістити інформацію про ревізію на його підприємстві, прикріпити відео- і аудіометаріали та отримати безкоштовну кваліфіковану юридичну консультацію. На сайті «Перевірка органами контролю» для суб’єктів підприємницької діяльності розміщено детальну інформацію про служби, які мають право здійснювати ревізії. Крім того, міститься інформація про документи, які повинен пред’явити перевіряючий та детальна інформація про сам порядок проведення документальних та інших перевірок.

Також безпосередньо за допомогою сайту кожен відвідувач матиме змогу ознайомитись із інформацією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Антимонопольного комітету України та Державної податкової служби у Вінницькій області. Крім того, звернувшись до представника Ради підприємців при міському голові, якого обрано відповідальним за роботу з цим Інтернет-сайтом, вінницькі бізнесмени зможуть запропонувати свої ідеї та пропозиції щодо подальшого розвитку порталу http://perevirka.vin.com.ua.