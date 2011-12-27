Вироку Тимошенко обласна "Батьківщина" та КОД не визнають

Рішення Апеляційного суду у справі Тимошенко - це персональна помста лідеру опозиції Юлії Тимошенко, - вважають партійці обласної “Батьківщини”.

Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній прес-службою Вінницької обласної організації партії.

Людмила Щербаківська, голова обласного осередку “Батьківщини”, зокрема зазначила: " Те, що відбулося в минулу п‘ятницю в Апеляційному суді – це помста президента своєму політичному конкуренту при чому більш сильному, більш потужному і більш впливовому, ніж він, політику України. Справа проти Юлії Тимошенко повністю сфабрикована, а судді навіть не робили вигляд розгляду– вони оголосили заздалегідь підготований текст.

Тож « ВО «Батьківщина» не визнає цього неправосудного рішення. Ми вважаємо, що рішення маріонеток у суддівських мантіях та їх вирок лідеру опозиції та нашої партії – це виклик Україні та всьому цивілізованому світу. Він полягає в тому, що демократичні права і свободи, загальноприйняті норми судочинства нічого не важать проти волі диктатора».

Також депутат обласної ради та голова Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» зазначила, що нині прихильники Юлії Тимошенко та справжні патріоти України сподіваються на справедливе рішення Європейського суду. «Переконана, як тільки Європейський суд розгляне це питання, він поставить крапку в цьому безглузді, скасувавши його», - сказала голова обласної партійної організації.

Комітет Опору Диктатурі у Вінницькій області теж не визнає рішення апеляційного суду у справі Юлії Тимошенко, про це заявив голова Комітету опору диктатурі у Вінницькій області Віталій Донець.