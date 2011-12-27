Будівлю санаторію ім. Коцюбинського повернули державі

Господарський суд Вінницької області задовольнив позов прокуратури області в інтересах держави в особі Фонду Державного майна України до ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" та виконавчого комітету Вінницької міської ради про визнання недійсним рішення виконавчого комітету та скасування свідоцтва про право власності на будівлі санаторію ім. Коцюбинського у місті Вінниці та визнання права власності держави Україна, - повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.