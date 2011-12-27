"Вінницькі блискавки" планують відмовитися від "вишки"

Майбутнє жіночої баскетбольної команди «Вінницькі блискавки», які є безумовними лідерами чемпіонату України у 1-й лізі, поки складно передбачити. Нагадаємо, ця команда минулого сезону грала у вищій (елітній) лізі.

– Нас звідти не виганяли, – каже головний тренер “Блискавок” Олександр Аносов. – Просто не стало належного фінансування, ми не змогли заявитися на сезон 2011/2012 років до вищої ліги і вимушено заявилися до першої. Ось і зараз, навіть якщо ми станемо чемпіонками і здобудемо путівку до еліти, а відповідного вищій лізі фінансування не буде, усе одно не заявимося туди. У “вишці” успішно грає команда з Бару «Реґіна-Баскет-Бар», якій надає підтримку відомий бізнесмен Володимир Продивус, а у нас аналогічного фінансування від бізнес-структур немає. Нас фінансує лише спорткомітет Вінницької міської ради.

Довідка УНІАН. У складі «Вінницьких блискавок» – четверо дівчат, які входять до молодіжної збірної України. Це Вікторія Хом'як, Вікторія Жмурко, Тетяна Антонюк і Сінтія Омобоогонже.