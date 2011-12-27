Ботанічний заказник "зміряли на поруби" незаконно

10:11, 27 грудня 2011
Вінниця
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Збитки — 600 тисяч гривень

Ліс рубають - тріски летять, причому навіть на природоохоронних територіях Вінниччини.
Один із недавніх випадків потрапив у поле зору прокуратури.

Як повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області, Вінницьким міжрайонним природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу відносно посадових осіб одного із державних лісомисливських господарств за ч. 2 ст. 367 КК України з приводу організації та проведення незаконної рубки ботанічного заказника.

Внаслідок неправомірних дій державі заподіяно збитків на суму понад 600 тис. грн.

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