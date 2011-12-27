"Закумарений" ревнивець кинувся з ножем на дівчину

У місті Могилів-Подільський працівники міліції затримали 18–річного місцевого хлопця за підозрою у замаху на вбивство 18 - річної дівчини.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Зі слів свідків, дівчина намагалася переконати молодика у тому, що між ними немає більше ніяких відносин і що вона не хоче більше з ним зустрічатися. На її слова хлопець відповів нецензурною лайкою, дістав з кишені ніж і наніс ним удар дівчині у спину. Очевидці події викликали швидку допомогу і зателефонували до райвідділу міліції.

Як повідомив начальник Могилів-Подільського райвідділу міліції Василь Шрамко, підозрюваного було виявлено і затримано по «гарячих» слідах протягом години. Молодик виявився місцевим жителем і як стало відомо, раніше він був судимий за незаконне зберігання наркотичних засобів. Під час затримання хлопець перебував під дією наркотиків.

Потерпіла дівчина залишилася живою, але поранення виявилось небезпечним і її стан здоров’я залишається важким.

За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.