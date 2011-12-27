Бензин та газ вінничани в листопаді купували "зі скрипом"

У листопаді 2011р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) через мережу автозаправочних станцій (далі АЗС) та мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі АГНКС), що налічує 287 одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів та газу на суму 179,3 млн. грн., з якої 111,7 млн. грн. (62,3%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 55,3 млн. грн. (30,9%) – дизельного пального та 12,3 млн. грн. (6,8%) - стисненого та скрапленого газу.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 8,2 тис.т, дизельного пального – 4,8 тис.т, що менше, ніж у листопаді 2010 року, відповідно, на 11,6% та 15,7%.

В обсязі реалізованого бензину 44,0% припадає на продаж бензину марок А-94-98, 49,9% - А-90-93 та 6,1%- А-72-80.

На 1 грудня поточного року на АЗС та АГНКС у залишках налічувалось 4075,8 т бензину моторного, 2034,3 т дизельного пального, 2,3 т газу стисненого та 268,3 т газу скрапленого.