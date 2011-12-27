У Тростянці ввели в експлуатацію першу чергу геліоелектростанції

ТОВ "Альтен-Інвест" ввело в експлуатацію першу чергу сонячної електростанції потужністю 309,6 кВт у Тростянці.

Про це УНІАН повідомила представник компанії на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) у п'ятницю.

За її словами, компанія в майбутньому планує довести встановлену потужність парку до 1 Мвт.

НКРЕ на тому ж засіданні видала компанії ліцензію на виробництво електроенергії.