У Тростянці ввели в експлуатацію першу чергу геліоелектростанції
10:26, 27 грудня 2011Вінниця
0 0
Потужність - 309,6 кВт
ТОВ "Альтен-Інвест" ввело в експлуатацію першу чергу сонячної електростанції потужністю 309,6 кВт у Тростянці.
Про це УНІАН повідомила представник компанії на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) у п'ятницю.
За її словами, компанія в майбутньому планує довести встановлену потужність парку до 1 Мвт.
НКРЕ на тому ж засіданні видала компанії ліцензію на виробництво електроенергії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter