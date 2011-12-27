Передноворічні читання з малечею

Книгарня «Є» запрошує Вас і вашу малечу на дитячі читання з ведучим радіо «ТАКТ» Юрієм Квітнем, які відбудуться 28 грудня. Початок – о 15:00.



Чи може з приходом Квітня наступити зима? Виявляється, - може! Запрошуємо дітвору від 6 до 14 років та їх батьків на дитячі читання з найвеселішим радіоведучим Вінниці Юрком Квітнем. Він розповість святкові історії з власного дитинства та порадує цікавими уривками з різдвяно-новорічних книжок.

Раді повідомити, що Книгарня "Є" гостинно відчиняє свої двері за новою адресою: вул. Соборна, 89 (трамвайна зупинка "Театральна", біля ВТЕІ КНТЕУ).

До новорічних свят книгарня підготувала багато сюрпризів.

До 6 січня 2012 року при покупці на будь-яку суму кожен зможе отримати дисконтну картку на 5 %. Також у разі придбання товару на суму більше 200 грн. у подарунок можна обрати 1 із 5 запропонованих книжок всього за 1 копійку.

