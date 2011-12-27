Кінець року – "чортові перехрестя" збирають негатив

У Вінниці є „чортове місце”, де трапляється найбільше аварій. Найаварійнішою у Державтоінспекції називають вул. Островського, - повідомляє Gazeta.ua.

Торік на вул. Островського рейсовий автобус зіштовхнувся зі сміттєвозом. Постраждали 19 людей.

— Сюди стікається транспорт зі всього міста по дорозі на Тяжилів, — розповідає Михайло Петрик, начальник сектору організації дорожнього руху міського ДАІ. — Багато автомобілів рухаються цією вулицею на залізничний вокзал. Їдуть рейсові автобуси з центрального вокзалу на Тульчин, Умань, Бершадь. Торік робили капітальний ремонт вулиці Островського і трохи розширили дорогу зі сторони дитячої поліклініки № 2. З'явилася додаткова полоса для машин, які повертають ліворуч. Протягом року на перехресті Островського — 50-річчя Перемоги автодорожники тричі міняли знаки, ставили додаткові "стопи" і секції світлофорів. Залучали наукові інститути, щоб свої пропозиції давали. Поки що ситуація з ДТП напружена. Хіба батюшку покликати, щоб освятив тут перехрестя.

У Вінниці за 10 місяців цього року сталося 624 аварії.

— Місце тут якесь трохи містичне, — говорить житель вулиці Віктор Маржановський. Щодня автомобілем їздить на роботу. За рік тричі рихтував бампер. — Якось уночі побачив дивну жінку на перехресті: стояла на колінах, щось кричала. Після того стараюся додому пізно не вертатися або об'їжджаю. У ДАІ не всі аварії зафіксовані. За день тут трапляються багато дрібних — хтось когось поцарапав, у бампер ударив. На такі інспекторів не викликають.