Кращий студент Вінниччини – хлопець з-поміж чотирьох дівчат

Розумні, талановиті та впевнені в собі студенти спробували свої можливості у здобутті почесного звання - "Кращий студент України".

На відбірковому етапі даного конкурсу було зареєстровано 52 учасника з 14 вищих навчальних закладів, серед яких визначено п'ятірку фіналістів.

П’ять студентів-фіналістів комплексної характеристики змагалися в трьох конкурсах - презентація (візитівка) учасника, конкурс талантів та інтелектуально-розважальне бліцопитування. За підсумками заходу було визначено переможцем Вознюка Андрія, студента Вінницького національного медичного університету - Кращого студента Вінниччини, який представлятиме нашу область на Всеукраїнському рівні.

Про це повідомила прес-служба Вінницької ОДА.

Окремо оголошувались переможців, які досягли визначних результатів в різних галузях:

«Кращий студент - науковець» - Чорнопищук Роман, студент Вінницького національного медичного університету.

«Кращий студент – громадський» - Сахаров Володимир, студент Вінницького торговельно-економічного інституту.

«Кращий студент - медійник» - Урсуленко Ольга, студентка Вінницького педагогічного університету.

«Кращий студент - дизайнер» - Блажко Ольга, студентка Вінницького торговельно-економічного інституту.

«Кращий студент - спортсмен» - Вовкотруб Роман, студент Вінницького національного технічного університету

«Кращий студент - аналітик» - Юрченко Анна, студентка Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.

«Кращий студент України» – це не лише програма, що об’єднує найкращу молодь з усієї країни, а й дає можливість кожному студенту на регіональному та всеукраїнському рівні продемонструвати свої можливості, а значить, - і шанс реалізувати себе у найближчому майбутньому!