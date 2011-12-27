Працівник колонії проніс "грєв" на зону за 400 гривень

Прокурори впіймали інспектора відділу соціально-виховної та психологічної роботи однієї із виправних колоній на корупційних діях.

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, Вінницьким спецпрокурором складено та направлено до суду протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення відносно працівника пенітенціарної установи, який проніс в зону, що охороняється, заборонені предмети, а саме - мобільні телефони, для засудженого, отримавши за це 400 грн.