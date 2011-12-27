Депутати затвердили ставку єдиного податку для підприємців

Вінницька міська рада сьогодні на позачерговій сесії затвердила ставку єдиного податку для підприємців на 2012 рік.

Депутати проголосували за незначне підвищення ставки підприємцям, діяльність яких змінами до Податкового кодексу віднесено до першої групи(торгівля на ринках при річному обороті до 150 тис. грн.). Окрім єдиного соціального внеску, до міського бюджету вони сплачуватимуть 107 гривень на місяць. Це на 21 грн. більше від цьогорічної ставки єдиного податку.

Ставка єдиного податку для підприємців другої групи(торгівля, послуги населенню, виробництво; мають до 10 найманих працівників, оборот — до 1 млн. грн. на рік) затверджена на рівні 214 гривень.