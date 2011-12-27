Мушинський знову займатиметься обласними фінансами

Колишній начальник Головного фінансового управління Вінницької ОДА Олександр Мушинський став першим заступником нинішнього очільника відомства Миколи Копачевського.

Про це повідомив портал “Вінниця ОК!” з посиланням на апарат ОДА, який куди надійшло відповідне розпорядження губернатора.

У березні цього року голова ОДА, за погодженням з мінфіном, звільнив багатолітнього керівника фінуправління Олександра Мушинського з посади. У своєму поданні на міністерство фінансів губернатор тоді писав, що О.Мушинський «не відповідає займаній посаді».