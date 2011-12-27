Реалізація палива "наліво" вилізла "боком"

У Вінницькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора одного з ТОВ, який незаконно реалізував понад 55 тонн паливно-мастильних матеріалів, наданих іншими товариствами з обмеженою відповідальністю для переробки, а отримані грошові кошти в сумі 695 тис. грн. привласнив.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даним фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.