"Вінницяобленерго" підшукує собі страхову компанію

ПАТ "Вінницяобленерго" оголосило тендер на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків водіїв автотранспорту і страхування членів добровільних пожежних дружин.

Як повідомив “Вісник державних закупівель", документи на участь у тендері приймаються до 9:00 25 січня 2012. Відкриття тендерних пропозицій намічено на той же день на 11:00.

"Вінницяобленерго" експлуатує розподільні електричні мережі на території Вінницької області та надає послуги з транспортування та постачання електроенергії споживачам.