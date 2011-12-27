"Вінницяобленерго" підшукує собі страхову компанію
13:53, 27 грудня 2011Вінниця
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Оголосило тендер
ПАТ "Вінницяобленерго" оголосило тендер на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків водіїв автотранспорту і страхування членів добровільних пожежних дружин.
Як повідомив “Вісник державних закупівель", документи на участь у тендері приймаються до 9:00 25 січня 2012. Відкриття тендерних пропозицій намічено на той же день на 11:00.
"Вінницяобленерго" експлуатує розподільні електричні мережі на території Вінницької області та надає послуги з транспортування та постачання електроенергії споживачам.
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