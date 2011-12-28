Гончарні вироби додадуть позитивної енергетики в новому році

29 грудня о 12:00 у виставковій залі музею гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина відбудеться відкриття виставки творчих робіт керамістки Оксани Верхової-Єднак та її учнів – «Кераміка в контексті Новоріччя».

На виставці експонуватимуться понад шістдесят керамічних робіт. Більшу їх частину складають роботи дітей - Солецький Артур, Орлова Катя, Сапун Костя, Адамчук Ольга, Ісаєнко Олександр, Свідченко Олександр, Савлук Владислав, Дарморос Евеліна, Бекитов Артур, Гринь Ольга, Кушта Вікторія, Данилевич Аліна, Саранчук Марина, Мальована Іра, Полуніна Ліна, Коробейніков Борис, Огороднійчук Марина, Писарук Даша, Марценюк Анна, Паламарчук Максим, Жуковська Іра, Фіяло Софія, Войнаровська Еліна. Також експонуватимуться роботи і самої майстрині та її бабусь із приватної колекції Оксани Олександрівни.

Сьогодні в керамістки Верхової-Єднак більше двадцяти років педагогічного стажу, з них майже половина – в художньому відділенні Вінницької дитячої музичної школи №2. «Я так люблю дітей! – зізнається Оксана Олександрівна. - Щоб вони стали творчими, треба розбудити в них уміння бачити незвичне, те, що не помічають інші!».

У 2003 році Оксана Верхова-Єднак стала членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України, однак майстриня не зупинилася на досягнутому, а продовжує активно працювати, зі своїми вихованцями бере участь у різноманітних виставках, має дуже багато власних творчих ідей, для здійснення яких «три життя не вистачить».

На виставці «Гончарство в контексті Новоріччя» досвідчена керамістка представлена перш за все не як майстриня, а як вчитель, який не лише сам творить, а допомагає творити своїм учням, надихаючи їх на нові звершення, щедро ділиться теплом свого серця і сама від цього щаслива.

Запрошуємо вінничан та гостей міста відвідати чудову виставку, що триватиме протягом місяця, вул. Кожедуба, 11 (Старе місто)