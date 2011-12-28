Вінницький «Новосвіт» ввів в експлуатацію геліоелектростанцію

Зовнішньоекономічна асоціація "Новосвіт" (Вінниця) грудня ввела в експлуатацію сонячну електростанцію встановленою потужністю 102,6 кВт біля Гордашевської малої гідроелектростанції (ГЕС) (Тальнівський район Черкаська область).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Сонячна електростанція змонтована на дамбі малої ГЕС.

У компанії зазначили, що в 2012 році «Новосвіт» також планує інсталювати геліоелектростанцію встановленою потужністю 1 МВт у с. Цекинівка (Ямпільський район Вінницька область).

Довідка УНІАН. Компанія "Новосвіт" з 2002 року займається відновленням малих ГЕС в Україні. В даний час компанія експлуатує 15 малих ГЕС у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях, має власний диспетчерським центром.