Вінницькі індорхокеїсти вийшли в лідери

У Шостці (Сумська область) відбувся перший тур чемпіонату України з індорхокею (це хокей на траві у залі) серед чоловічих команд. На майданчик виходили 6 команд, серед яких 3 – з міста над Бугом. Їм протистояла молодіжна збірна України, основу якої складають також складають вінничани, «Політехнік» (Коростень, Житомирська область) та «Свема» (Шостка). Через брак коштів не заявились сильні колективи з Черкаської області та Кривого Рогу.

У лідери прогнозовано вийшла вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя», яка є основою національної збірної. Вихованці Павла Мазура у чотирьох матчах перемогли з великим рахунком і лише у поєдинку із земляками з ШВСМ мали певні проблеми (3:1). Команда ШВСМ програла лише лідерам і закономірно посідає другу сходинку турнірної таблиці з відставанням у 3 очки (17 очок). На третьому місці – «Політехнік» (11 очок).

Другий і водночас завершальний тур чемпіонату України з індорхокею пройде у смт. Літин (Вінницька область) 28-30 січня 2012 року. Переможець турніру отримає право представити країну у Кубку європейських чемпіонів.

– Цього року кількість турів у чемпіонаті зменшена – у зв’язку з необхідністю готуватись до виступу на олімпійському кваліфікаційному турнірі, – повідомив головний тренер «Олімпії-Колоса-Секвої» та національної збірної України з хокею на траві та індорхокею Павло Мазур. – Але перед ним національна збірна з індору виступить ще на чемпіонаті Європи, який пройде в Італії 12-15 січня цього року. Окрім гравців «Олімпії-Колоса-Секвої», до збірної увійдуть й кілька вихованців ШВСМ.