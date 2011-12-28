Малолітки "бомбонули" дві крамниці і кафе

До Тростянецького райвідділу міліції майже одночасно звернулися троє приватних підприємців, двоє з яких є власниками магазинів, а третій – кафе, з заявами по те, що вночі з приміщень їхніх закладів, розташованих у одному з сіл району, невідомі особи скоїли крадіжки грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв. Загальна сума викраденого становить майже 13 тисяч гривень.

Про це повідомила СГЗ УМВС у вінницькій області.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група працівників міліції. Оглянувши кафе та магазини, працівникам міліції одразу стало зрозумілим, що зловмисник невеликого зросту та худорлявої тілобудови, а скоріше за все – дитина. До усіх трьох приміщень він потрапив через вікно, розбивши скло, та не пошкодивши грати, а пролізти між металевими прутами під силу лише дитині. Отже, в тому, що до злочину причетна дитина, у міліціонерів не було сумнівів.

В той час, коли працівники міліції фіксували факти вчинення крадіжок, по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від жительки сусіднього села про те, що вчора ввечері її 13-річний син пішов на дискотеку та не повернувся. Поки жінка розмовляла з міліціонером по телефону, її син повернувся додому. Проаналізувавши факти скоєння вночі ряду крадіжок, у яких підозрюють дитину, та відсутність в цей час неповнолітнього вдома, черговий направив до хлопця додому працівників міліції, щоб ті з’ясували, де він був, і що робив минулої ночі.

13-річний хлопчина, учень 8 класу, у скоєнні крадіжок зізнався одразу та розповів працівникам міліції усі обставини скоєння злочинів. Як з’ясувалося, до крадіжок причетний не лише він, а і його 16-річний товариш, раніше судимий за аналогічні злочини. Хлопчик показав міліціонерам покинутий будинок, у якому він заховав викрадені продукти харчування та алкогольні напої. Гроші - 12 200 гривень та 10 карток поповнення мобільного рахунку номіналом по 40 гривень, забрав старший товариш та заховав їх у приміщенні автовокзалу у місті Тульчин. Саме там підліток і був затриманий міліціонерами.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 «Крадіжка», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.