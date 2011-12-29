Cередній розмір субсидії у Вінниці зріс на 10.3%

У Вінниці збільшився середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду.

Про це з посиланням на департамент праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

За підсумками жовтня-грудня цього року, вона становить 215 гривень. Минулого року було 195 гривень.

За даними департаменту, станом на 26 грудня відділи соціального захисту населення міста отримали майже 16 тисяч заяв на призначення субсидій, тобто приблизно на 700 менше, ніж минулого року.