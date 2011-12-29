Вінницьку землю незаконно захоплювали 337 разів

Управлінням Держземінспекції Головного управління проведено 456 перевірок суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з веденням товарного сільськогосподарського виробництва.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво установи.

В ході перевірок виявлено 337 порушень, які характеризуються самовільним зайняттям та використанням земель не за цільовим призначенням.

З метою усунення порушень видано 337 приписів, складено 219 протоколів, до адміністративної відповідальності притягнуто 168 осіб, на яких накладено адміністративні стягнення на суму 72522 грн.

До органів прокуратури передано матеріали по 48 порушенням в тому числі по 13 в яких вбачаються ознаки злочину передбаченого статтею 197-1 Кримінального кодексу України.