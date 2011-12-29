Подільських тварин довели до сказу

13:04, 29 грудня 2011
Вінниця
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Лізуть на подвір'я

На Вінниччині поширюється сказ серед тварин.  Повідомленнями про виявлення хворих особин рясніють щоденні оперативні зведення УМНС.

Так, вчора  у Немирівському районі тамтешні мешканці знешкодили хвору лисицю, яка забрела на їхнє подвір'я.

Нині ж УМНС у Вінницькій області повідомляє, що  28 грудня  управління Барської ветеринарної медицини дослідило тушку борсука, від якого мусили  рятуватися господарям помешкання у с. Маньківці Барського району, - агресивну хвору тварину довелося знешкоджувати за допомогою сокири. При проведенні експертизи у тварини було виявлено захворювання на сказ.
Працівниками районної СЕС проведено обстеження господаря з дружиною та двох дітей, їм проведено антирабічне щеплення.

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