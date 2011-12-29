Подільських тварин довели до сказу

На Вінниччині поширюється сказ серед тварин. Повідомленнями про виявлення хворих особин рясніють щоденні оперативні зведення УМНС.

Так, вчора у Немирівському районі тамтешні мешканці знешкодили хвору лисицю, яка забрела на їхнє подвір'я.

Нині ж УМНС у Вінницькій області повідомляє, що 28 грудня управління Барської ветеринарної медицини дослідило тушку борсука, від якого мусили рятуватися господарям помешкання у с. Маньківці Барського району, - агресивну хвору тварину довелося знешкоджувати за допомогою сокири. При проведенні експертизи у тварини було виявлено захворювання на сказ.

Працівниками районної СЕС проведено обстеження господаря з дружиною та двох дітей, їм проведено антирабічне щеплення.